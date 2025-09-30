Sevgilisi eski eşini öldürüp gömmüştü! Şaban Ataş davasında karar

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart 2024’te kaybolan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş’ın cansız bedeni, kaybolduktan 56 gün sonra bulundu. Olayla ilgili açılan davada mahkeme, eski eşi Emine Karabulut (44) ile sevgilisi Burhanettin Öztürk’ü (46) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklar, Ataş’a ait 36 bin TL’yi zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. Karar kapsamında Ataş’ın annesi Durkadın Karabulut (85) ve oğlu Mert Ataş (23) ise suç delillerini gizlemekten 4’er yıl hapse mahkum edildi.

"ŞABAN’I İPLE BOĞDU, ARDINDAN CESEDİ GÖTÜRDÜ"

Ataş, 22 Mart 2024’te kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş’a ulaşılamadı. Bir süre önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla katıldığı bir televizyon programında cinayeti itiraf etti. Karabulut, “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü” dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de gösterdi. Polis, Karabulut’un ifadesi doğrultusunda Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü cesedi buldu ve Şaban Ataş’a ait olduğu tespit edildi.

Cinayetin ardından şüphelilerin Ataş’a ait parayı kendi hesaplarına geçirdiği belirlendi. İtirafın ardından gözaltına alınan Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve oğulları Mert Ataş tutuklandı. Durkadın Karabulut ile M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI MÜTAALASINI VERDİ

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar tasarlayarak kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından cezalandırılmaları istendi. 8 Eylül’de görülen 6’ncı duruşmada savcı mütalaasını verdi.

Davanın karar duruşması dün görüldü. Sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Durkadın Karabulut ile avukatlar salonda hazır bulundu. Emine Karabulut, cinayeti Burhanettin Öztürk’ün işlediğini ve tehdit altında kaldığını savundu. Burhanettin Öztürk suçlamaları reddederken, Mert Ataş ise sadece cesedi taşımakla suçlandığını belirtti.

Mahkeme heyeti, deliller ve sanık beyanları ışığında Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk’e ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca hırsızlık suçundan 7 yıl 6’şar ay, Mert Ataş ve Durkadın Karabulut’a ise 4’er yıl hapis cezası verdi.