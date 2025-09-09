Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!

Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklıklar 34 ila 35 derece civarında olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

SICAKLIK 5 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının bu hafta mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Macit, sıcaklıkların yarından itibaren ise yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Macit, sıcaklıkların hafta sonunda da aynı şekilde batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmasının beklendiğini söyledi.

Yarın Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, perşembe günü de Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanakların beklendiğini ifade eden Macit, "Hafta sonuna doğru yağışlı alan oldukça azalıyor. Sadece hafta sonunda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar var. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz" dedi.

Ankara ve İstanbul'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Macit, sıcaklıkların Ankara'da 25 ila 26, İstanbul'da ise 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini aktardı.

Macit, İzmir'de ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini, sıcaklıkların 34 ila 35 derece civarında olacağını kaydetti.

