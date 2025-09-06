Şener Üşümezsoy İstanbul'da olacak depremin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

23 Nisan’da Silivri açıklarında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin ettiği belirtilen Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da beklenen olası büyük depreme ilişkin yeni uyarılarda bulundu.

Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, risk altındaki bir şehrin altını çizdi.

Habertürk'te konuk olduğu bir programda konuşan Prof Dr. Üşümezsoy, deprem açısından riskli olduğu söylenen Adalar Fayı'nın ölü bir fay olduğunu belirtti ve "Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" dedi.

"TAM 20 YILDAN BERİ SÖYLÜYORUM"

Olası İstanbul depremi hakkında da konuşan Üşümezsoy, Silivri'de bulunan faya vurgu yapıp, şöyle konuştu:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.