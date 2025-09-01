Sendika ayaklanması memurun sefalet zammı ile başladı: Zammı alamayan masadan kalktı

Kamuoyunda, AKP iktidarının ücretleri baskılayan politikalarında etkisiz olmakla ve işbirlikçilik yapmakla suçlanan Memur-Sen ve Kamu-Sen’e yönelik tepkiler gitgide büyüyor. Memurlar ve KESK, Birleşik Kamu İş gibi diğer sendikalar sosyal medyadan “Yandaş sendikalardan istifa edin” çağrılarını yinelerken hakem kurulunun 8. dönem toplu sözleşme için verdiği karar tartışmaların daha da büyümesine yol açtı. Kurul, memur ve memur emeklilerine 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 için ise yüzde 5+4 zam belirlemişti. Memurların taleplerine karşılık vermeyen bu karara rağmen yetkili sendikaların tepkilerinin etkisiz kalması istifa çağrılarını artırdı.

1 EYLÜL İSTİFA GÜNÜ KAMPANYASI!

Sosyal medya üzerinden başlatılan “1 Eylül Sendikalardan istifa günü” kampanyası “Özgürlüğümüze kavuşuyoruz, istifa ediyoruz” sloganıyla ön plana çıkarken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalar da örgütlenme davetlerini yükseltti.

“HAK VERİLMEZ, ALINIR”

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tarım Orman-İş Başkanı Yusuf Kurt, istifaların arttığını belirterek “Birçok yerde istifa edenleri kurum amirleri aracılığıyla tehdit ettiklerini duyuyoruz. Ancak artık ne sürgün ne mobbing çalışanlar üzerinde etkili oluyor. ‘Tazminat oranlarını artırdık’ diye övünenlerin dillendirdiği rakamlar, bir simidin fiyatına denk bile gelmiyor. Eşit mali, sosyal ve özlük haklar için tüm çalışanları sendikamıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ulaşım-İş Başkanı Yusuf Yalçın ise, sendika üyelerine sadakat, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin önemine işaret ederek “Bizde ne masada satılan haklar, ne de koltuk uğruna verilen tavizler vardır. Hak verilmez, alınır; hakkımızı birlikte alalım” sözlerini sarf etti.

“YETKİLİ OLUP ETKİSİZ SENDİKALARDAN İSTİFA ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Nazan Karacabey ise, konuya ilişkin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücret, liyakat, mobbing, kreş, ulaşım ve afet bölgelerindeki kötü koşullar gibi birçok sorunla mücadele ettiğini ifade ederek “Sistemin sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar bizleriz. Yetkili olup etkisiz sendikalardan istifa ederek fiili meşru mücadeleyi SES’te sürdürmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büro Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Mustafa Güven ise “Sendika yasasının değişmesine engel oldular, devlet güdümlü sendikacılığı savunuyorlar. Pazarlama şirketine dönüşen sahte sendikalardan kurtulmazsak kazanımlarımız gasp edilmeye devam edecek” sözlerini sarf etti. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise, 2026 ve 2027’de sefaletin daha da derinleşeceğini bildirerek “Yerel yönetimler işkolumuzda imzalanan sözleşme, 7. dönem sözleşmesiyle bire bir aynı. 3600 ek gösterge yine havada kaldı. Muhalif belediyelere yönelik mali baskının çalışanlara yansıyan etkileri görmezden gelindi. Sizleri her seferinde iktidarın mezesi yapanlara daha ne kadar katlanacaksınız?” ifadelerini kullandı.

ERGÜN ATALAY “MASADAN KALKARIZ DEMİŞTİ!

Şimdilerde memur zammına ilişkin tartışmalar sürerken daha önce Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nda işçileri temsilen bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” ifadelerini kullanmıştı. Asgari ücret ise 22.104 TL olarak açıklanmıştı.

