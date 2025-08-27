Pazarlık masasına beraber oturmuşlardı: Kamu-Sen'den Memur-Sen'e tepki

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kamu çalışanları ile emeklilerin haklarını savunmak adına her türlü adımın kararlılıkla atılacağını vurguladı.

Kahveci, konfederasyon olarak kuruldukları günden bu yana kamu görevlileri ile emeklilerin mevcut haklarının korunması ve bu kazanımlara yenilerinin eklenmesi amacıyla yoğun bir mücadele içinde olduklarını dile getirdi.

25 MİLYON KİŞİLİK SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ

Toplu sözleşme görüşmelerine 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekliyi temsilen katıldıklarını hatırlatan Kahveci, bu sürece ailelerle birlikte yaklaşık 25 milyon vatandaşın beklentisini omuzlarında taşıyarak dahil olduklarını belirtti. Kurumlarla yapılan görüşmelerde tüm taleplerin açıkça ifade edildiğini de sözlerine ekledi.

MEMUR-SEN TEPKİSİ

Yetkili konfederasyonun toplu pazarlık masasındaki tavrının, sürecin ilk aşaması olan görüşmelerde uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu ifade eden Kahveci, “Uzlaşma sağlanamadığı durumda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru hakkı sadece yetkili konfederasyon ve kamu işveren tarafına aittir. Türkiye Kamu-Sen olarak bizim Kurul’un toplanmasına ilişkin herhangi bir yetkimiz bulunmamaktadır” dedi.

Kamu çalışanlarının haklarını savunmak adına tüm mecraların etkin biçimde kullanılmasından yana olduklarını dile getiren Kahveci, kararlılık mesajı verdi:

“Konfederasyonumuz, kamu çalışanları ve emeklilerinin teminatı olarak her türlü sorunun çözümü için gereken tüm adımları atmaya devam edecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak, hiçbir mücadeleden kaçınılmayacak. ‘Dik baş, tok karın, mutlu yarın’ idealimizden asla geri adım atılmayacaktır.”

SENDİKALARIN TUTUMU

Memur Sen, dün karar verildikten sonra "Hakem Kurulu'ndan çekildik" açıklaması yaptı.

Masada yer alan ikinci sendika olan Kamu-Sen de çekildiğini açıkladı. Zam masasında sandalyesi bulunan Birleşik Kamu-İş ise masaya hiç oturmayarak, adil olmayacağını söylediği kurulu işlevsiz bırakmak istedi.

KESK ise hem kurulu hem de masaya oturan sendikaları eleştirdi. KESK sendikaların en baştan masaya oturmaması gerektiğini söyledi.