Sen misin Kayseri'ye pastırma getiren? MÜSİAD'da 'pastırma' polemiği 32 istifa getirdi

Yayınlanma:
MÜSİAD'ın Kayseri'de düzenlenen genel kuruluna Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı'nın pastırma getirmesi krize dönüştü. Yaşanan gerilim ardından Kışlı ve 30'u aşkın üye dernekten ayrıldı.

Kayseri’de düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Kurulu’na 'pastırma' polemiği damgasını vurdu.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı'nın toplantıya Kastamonu pastırması getirmesi üzerine gerilim yaşandı.

"BİZ TEREDDÜTSÜZ İKRAM EDERDİK"

Sadık Kışlı, Kayseri'de düzenlenen kurula gelirken getirdikleri pastırmanın dağıtılmamasına sitem etti. Kışlı, “Kayseri’ye Kastamonu pastırması ve çekme helvası götürdük ve Kayseri heyetine teslim ettik. Ancak çekme helva dağıtılırken, pastırmanın dağıtımı yapılamadı. Eğer onlar bize getirselerdi, biz tereddütsüz dağıtır ikram ederdik. Bu durum, Kayseri heyetinin Kastamonu pastırmasının lezzetini fark ettiğini ve bu nedenle dağıtımdan imtina ettiklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

sadik-kisli.webp
SADIK KIŞLI

32 ÜYE İSTİFA ETTİ

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Sadık Kışlı’nın açıklamalarının hemen ardından “Her şehir kendi hikayesini yazar, Ama pastırmanın hikayesi çoktan yazılmıştır. Ve o hikayenin adı Kayseri’dir” dedi.

Yaşanan pastırma krizinin üzerine MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı ve 32 üyesi görevinden istifa etti.

"HİÇBİR MAKAM ŞEHRİMİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Sadık Kışlı istifasını, “Bugün geldiğimiz noktada üzülerek görüyorum ki, haklının değil, güçlünün sözünün geçtiği bir süreçten geçiyoruz. ‘Olanda hayır vardır’ diyerek bu durumu metanetle karşılıyorum. MÜSİAD benim için hâlâ çok kıymetlidir. Kişiler de makamlar da geçicidir. Ancak hiçbir makam şehrimin değerlerinin üzerinde değildir” diyerek duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

