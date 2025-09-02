Sen misin direnen? Köylerine TOMA'larla girdiler: Köylüleri perişan ettiler

Yayınlanma:
Hatay Samandağ'a bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde, toplu konut projesi kapsamında yapılan “acele kamulaştırma” kararına karşı yargı süreci devam ederken bugün mahalleye iş makineleri girdi. Polis eşliğinde zeytin ağaçları söküldü. Bazı köylüler iş makinelerinin önüne yatarak yıkımı engellemeye çalıştı.

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Hatay Samandağ'a bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde, toplu konut projesi kapsamında yapılan “acele kamulaştırma” kararına karşı açılan dava süreci devam ederken bu sabah mahalleye iş makineleri girdi.

whatsapp-image-2025-09-02-at-10-39-33.jpeg

whatsapp-image-2025-09-02-at-10-39-33-1.jpeg

Polis eşliğinde gelen ekipler ağaç sökümüne başladı. İş makineleri polis eşliğinde zeytin ağaçlarını söktüğü görüldü.

İŞ MAKİNELERİNİN ÖNÜNE YATTILAR

Kepçelerle zeytin ağaçlarının söküldüğü görüldü. Bazı yurttaşlar sinir krizi geçirirken bazı köylüler ise kepçelerin önüne yatarak zeytinlik alanlarını korumaya çalıştı.

Acele kamulaştırmayla arazileri gasbedildi! Samandağ’da depremzedeler “Toprağımızı vermeyiz” diyorAcele kamulaştırmayla arazileri gasbedildi! Samandağ’da depremzedeler “Toprağımızı vermeyiz” diyor

KÖYE TOMA VE GÖZALTI ARAÇLARIYLA GİRDİLER

Zeytinliklerini korumaya çalışan bir köylü, "Siz de insan evladısınız, sizin de anneniz babanız var" dedi. Köyde çok sayıda TOMA ve gözaltı aracı bulunduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

