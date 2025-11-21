Selvi'nin Özel-İmamoğlu iddialarına yanıtı Ahmet Hakan verdi: Boş beklenti

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından İBB Başkanı ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki kuvvetli bağ herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor.

İMAMOĞLU İÇİN EYLEMLER DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özel tarafından başlatılan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri düzenledi. Yurdun dört bir yanında 70'ten fazla yapılan mitinglere Özgür Özel 'eylem' ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğunu, sonuç alıncaya kadar sahalardan çekilmeyeceğini defaatle vurguladı.

MİLYONLAR MİTİNGLERDE BULUŞTU

Her hafta yapılan Silivri ziyaretleri, hafta içi İstanbul'un bir ilçesi hafta sonu yurdun bir kentinde yapılan bu eylemlere bugüne kadar milyonlarca insan katıldı. CHP'nin sahada görünmesi anketlerdeki oylarını da artırdı, yerel seçimde kazanılan birinci parti unvanını pekiştirdi.

SELVİ ÖZEL-İMAMOĞLU BAĞININ KOPACAĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Özel'in İmamoğlu'nu sonuna kadar savunması muhalif seçmenlerde konsolidasyonu artırırken iktidar saflarında bu birlikteliğin bozulması için çabalar devam ediyor. Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi bir süredir Özel'in cumhurbaşkanı adayı olacağını, ekibinin 'İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını işlediklerini' öne sürüyor.

Son olarak Selvi tarafından 2 gün önce yani 19 Kasım tarihinde kaleme alınan "Özgür Özel ekibi: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz" başlıklı yazısında şu şekilde bir kısım yer almıştı:

"ÖZGÜR Özel, sonunda baklayı ağzından çıkardı.

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu, “Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta, sandığın gelmesine aday olursan seninle yarışmaya hazırım” dedi.

Bu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek demektir. Zaten bir süredir Özgür Özel ekibi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tezini işlemeye başladı."

"Özgür Özel’in, İmamoğlu’ndan çok İmamoğluculuk yapmasına aldanmayın. Dillerinden İmamoğlu’nu düşürmemeleri sizi yanıltmasın. Özgür Özel ekibi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını işliyor. Özgür Özel’in CHP’nin doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu savunuyorlar."

AHMET HAKAN: BOŞ BEKLENTİ! HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAKLAR

Selvi'nin yazısı hala güncelliğini korurken yanıt niteliğindeki yazı Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tarafından kaleme alındı. Hakan bugün, "Üç boş beklenti" başlıklı bir yazıyı kaleme aldı.

Hakan yazısının başında Erdoğan ile Bahçeli'nin arasında bozulma olmayacağını bunu beklemenin nafile olduğunu söyledi. Hakan'a göre 'Boş beklentilerden' birisi de Demirtaş ile Öcalan arasında bir bozulma olmayacağı.

Hakan'ın bir diğer boş beklenti diye nitelediği ikili de Özel ile İmamoğlu... Selvi, Özel-İmamoğlu ikilisinde ayrılık tezini işlerken Hakan bunun mümkün olmadığını, boş bir beklenti olduğunu ve bekleyenlerin de hayal kırıklığını yaşayacaklarını söyledi.

Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

İmamoğlu ile Özel’in arası açılacak diye bekleyenler...

Özel, İmamoğlu’na resti çekecek diye umanlar...

Hayal kırıklığından başka bir şey yaşamayacaklar.