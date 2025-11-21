Selvi'nin Özel-İmamoğlu iddialarına yanıtı Ahmet Hakan verdi: Boş beklenti

Selvi'nin Özel-İmamoğlu iddialarına yanıtı Ahmet Hakan verdi: Boş beklenti
Yayınlanma:
Hürriyet yazarları Ahmet Hakan ile Abdulkadir Selvi arasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki bağ nedeni ile ayrışma yaşandı. Selvi, Özgür Özel'in ekibinin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını işlemeye çalıştığını yazmıştı. Ahmet Hakan ise bugünkü yazısında bunun boş bir beklenti olduğunu kaydetti. Hakan bu ayrışmayı bekleyenler için 'hayal kırıklığı yaşayacaklar' dedi.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından İBB Başkanı ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki kuvvetli bağ herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor.

İMAMOĞLU İÇİN EYLEMLER DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özel tarafından başlatılan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri düzenledi. Yurdun dört bir yanında 70'ten fazla yapılan mitinglere Özgür Özel 'eylem' ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğunu, sonuç alıncaya kadar sahalardan çekilmeyeceğini defaatle vurguladı.

MİLYONLAR MİTİNGLERDE BULUŞTU

Her hafta yapılan Silivri ziyaretleri, hafta içi İstanbul'un bir ilçesi hafta sonu yurdun bir kentinde yapılan bu eylemlere bugüne kadar milyonlarca insan katıldı. CHP'nin sahada görünmesi anketlerdeki oylarını da artırdı, yerel seçimde kazanılan birinci parti unvanını pekiştirdi.

SELVİ ÖZEL-İMAMOĞLU BAĞININ KOPACAĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Özel'in İmamoğlu'nu sonuna kadar savunması muhalif seçmenlerde konsolidasyonu artırırken iktidar saflarında bu birlikteliğin bozulması için çabalar devam ediyor. Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi bir süredir Özel'in cumhurbaşkanı adayı olacağını, ekibinin 'İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını işlediklerini' öne sürüyor.

Son olarak Selvi tarafından 2 gün önce yani 19 Kasım tarihinde kaleme alınan "Özgür Özel ekibi: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz" başlıklı yazısında şu şekilde bir kısım yer almıştı:

  • "ÖZGÜR Özel, sonunda baklayı ağzından çıkardı.
  • Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu, “Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta, sandığın gelmesine aday olursan seninle yarışmaya hazırım” dedi.
  • Bu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek demektir. Zaten bir süredir Özgür Özel ekibi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tezini işlemeye başladı."
  • "Özgür Özel’in, İmamoğlu’ndan çok İmamoğluculuk yapmasına aldanmayın. Dillerinden İmamoğlu’nu düşürmemeleri sizi yanıltmasın. Özgür Özel ekibi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını işliyor. Özgür Özel’in CHP’nin doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu savunuyorlar."

AHMET HAKAN: BOŞ BEKLENTİ! HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAKLAR

Selvi'nin yazısı hala güncelliğini korurken yanıt niteliğindeki yazı Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tarafından kaleme alındı. Hakan bugün, "Üç boş beklenti" başlıklı bir yazıyı kaleme aldı.
Hakan yazısının başında Erdoğan ile Bahçeli'nin arasında bozulma olmayacağını bunu beklemenin nafile olduğunu söyledi. Hakan'a göre 'Boş beklentilerden' birisi de Demirtaş ile Öcalan arasında bir bozulma olmayacağı.

Hakan'ın bir diğer boş beklenti diye nitelediği ikili de Özel ile İmamoğlu... Selvi, Özel-İmamoğlu ikilisinde ayrılık tezini işlerken Hakan bunun mümkün olmadığını, boş bir beklenti olduğunu ve bekleyenlerin de hayal kırıklığını yaşayacaklarını söyledi.

Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

İmamoğlu ile Özel’in arası açılacak diye bekleyenler...

Özel, İmamoğlu’na resti çekecek diye umanlar...

Hayal kırıklığından başka bir şey yaşamayacaklar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak