Selvi, Erdoğan cephesinden Trump'ı yazdı: Anlaşılan Erdoğan’ın, Trump’la yürüyeceği daha çok yol var

Gazze'de 2 seneden bu yana devam eden katliamlar Trump'ın açıkladığı ateşkes planı ile son buldu. Ateşkes için Mısır'da düzenlenen zirveye Trump ve Erdoğan'ın da aralarında olduğu 20'den fazla ülke katıldı.

Trump ilk olarak İsrail'e gitti. Knesset'teki konuşmasının ardından gelen bir haber ise ortalığı bir anda karıştırdı. Habere göre Trump Netanyahu'yu Mısır'a davet etti. Bu davetin ardından Mısır tarafından yapılan açıklamada Netanyahu'nun da katılacağı söylendi. O sırada Mısır yolunda olan Erdoğan'ın uçağı Mısır pistine inmedi.

Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesinin nedeni başkaymış

İddialara göre uçak Netanyahu haberinin ardından Mısır'a inmemişti. Ancak sonradan uçaktaki gazetecilerden Selvi durumun anlatıldığı gibi değil teknik bir nedenden dolayı gerçekleştiğini kaydetti.

NETANYAHU GELSE NE OLACAKTI? SELVİ ANLATTI

Selvi bugünkü yazısında Netanyahu'nun gelmesi senaryosunda Türk heyetinin, "Uçağımız indiği takdirde Netanyahu’nun gelme ihtimali devam etseydi, engellemek için çabalarımız sürecekti" mesajını aldıklarını kaydetti.

Selvi Netanyahu'nun de zirveye katılması halinde olacakları şu şekilde aktardı:

"Uçağın önünde bir eylem planı hazırlanmış. Buna göre uçak indikten sonra zirvenin yapılacağı fuar alanına gitmekte acele edilmeyecek. Bu süre zarfında diplomatik baskı yoğunlaştırılacak. Fuar alanında farklı bir bölümde oturulacak. Erdoğan ile Trump arasındaki uyum zarar görmeden, bu sorunun çözülmesi için çaba gösterilecek. Ama tüm bu çabalara rağmen Netanyahu’nun zirveye katılmasında ısrar edilirse, B planı hazır tutulacak. Zirveyi terk edip, uçağa binildiği gibi Türkiye’ye dönülecek. Bu karar ve bu kararlılık karşı tarafa da bildiriliyor. Sadece biz değil Türkiye ile birlikte hareket eden ülkelerin de zirveyi terk edeceği haberi ABD’yi telaşlandırıyor. Tarihi zirvenin tarihi fiyaskoya dönme tehlikesi ortaya çıkıyor."

Selvi, Trump'ın dünyada hiçbir lidere yapmadığı iltifatları Erdoğan'a yaptığını söyleyip, Erdoğan olmasa Trump'ın Gazze'de ateşkesi sağlayamayacağını yazdı:

ABD Başkanı Trump, dünyada hiçbir lidere yapmadığı iltifatları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapıyor. Çünkü Erdoğan’ı kararlı ve güçlü bir lider olarak görüyor. Erdoğan’ın çabaları olmasa Trump, Gazze’de ateşkesi sağlayamazdı. Trump planı ortaya çıkmazdı.

Bununla beraber Trump'ın zirveden ayrılırken Erdoğan'a, "Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatlarımızı kuralım ve bu telefon diplomasisini ihmal etmeyelim" dediğini ifade etti.

"ERDOĞAN'IN TRUMP İLE YÜRÜYECEĞİ DAHA ÇOK YOL VAR"

Selvi yazısında Erdoğan cephesinden Trump'ın nasıl göründüğünü de kaydetti. İlk dönemine kıyasla çok daha farklı bir Trump'ın olduğunu ifade eden Selvi, "Anlaşılan Erdoğan’ın, Trump’la yürüyeceği daha çok yol var." sözlerini kullandı.