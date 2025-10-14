Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesinin nedeni başkaymış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mısır'da yapılan Gazze Zirvesi için uçaktayken Netanyahu'nun da katılacağı haberinin alması ile uçağın iniş yapmaktan vazgeçtiği ileri sürülmüştü. Dünün bomba haberinin ardından uçaktaki gazetecilerden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında uçakta neler olduğunu anlattı. Selvi, uçağın pisti pas geçmesinin nedeninin Netanyahu ile ilgisinin olmadığını yazdı.

Dün Mısır Şarm el-Şeyh'te yapılan tarihi Gazze Zirvesi nedeni ile aralarında Türkiye ve ABD'nin de olduğu birçok ülkenin lideri bir araya geldi. Trump'ın İsrail ziyaretinin ardından Mısır'a doğru hareket edeceği saatlerde Mısır tarafından yapılan bir açıklama ortamı gerdi.

cumhurbaskani-erdogan-baris-zirvesinde-961852-285616.jpg

NETANYAHU SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Açıklamada zirveye Netanyahu'nun da katılacağı belirtildi. Ancak daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama daha yapıldı ve Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı duyuruldu.

Netanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacakNetanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacak

"NETANYAHU VARSA BEN YOKUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu haberini uçakta aldığı ve bu haberin ardından resmi bir açıklama yapılmadan uçağın pisti pas geçtiği, pas geçmesinin nedeninin de Netanyahu kararına tepki olduğu ileri sürüldü.

NETANYAHU GELECEK HABERİNDEN SONRA UÇAKTA MORALLER BOZULMUŞ: SİSİ YAPTI YİNE YAPACAĞINI...

Uçaktaki gazetecilerden Abdulkadir Selvi, dün uçakta nelerin yaşandığını köşesinde kaleme aldı. Selvi'nin aktardığına göre Netanyahu'nun katılacağı haberinin alınması ile uçakta moraller bozuldu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında bir yandan da Trump’ın İsrail’deki temaslarını takip ediyorduk. Uçağımız Kahire üzerinden Şarm El-Şeyh’e doğru süzülürken Trump’ın Sisi’nin düzenlediği zirveye Netanyahu’yu davet ettiği haberi geldi. Uçakta moraller bozuldu. Gazeteciler olarak aramızda Netanyahu gelir mi gelmez mi, Erdoğan’ın tavrı ne olur, Trump, Netanyahu’yu uçağına alıp Şarm El-Şeyh’e getirir mi tartışması yaşandı. Ama aklımız uçağın ön kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin yaptığı değerlendirmelerdeydi. Netanyahu gelecek mi gelmeyecek mi tartışmamız uzun sürmedi. Çünkü, Mısır’dan son dakika olarak Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi geldi. Bu haber moralleri bozdu. Sisi yine yaptı yapacağını diye düşündük. Kriz geliyordu.

UÇAK TEKNİK NEDENDEN DOLAYI PİSTİ PAS GEÇMİŞ

Selvi, daha sonra gelen Netanyahu katılmayacak haberi ile derin bir oh çektiğini, uçağın havada 19 dakika tur attığını söyledi. Uçağın pisti pas geçmesinin nedenini ise teknik bir konu olduğunu, pistte başka uçak olduğu için havada 19 dakika tur atıldığını yazdı.

Cumhurbaşkanının uçağının tekerleri piste değerken Netanyahu’nun zirveye katılmayacağı haberi geldi. Derin bir oh çektim. Uçağın pisti pas geçmesinin Netanyahu’nun zirveye katılıp katılmayacağı ile bir ilgisi olup olmadığını o sırada öğrenemedik

O sırada saatler 13.09’u
gösteriyordu ve Cumhurbaşkanı’nın uçağı havaalanına indi. Uçak havada
19 dakika tur attı. Erdoğan tam 13.36’da havaalanına indi.

İKİNCİ ONE MINUTE Mİ

Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi ile uçağın pisti pas geçmesi aynı zamana denk gelince, “İkinci one minute” olayı mı yaşandı havası oluştu.

Ama uçağın pas geçmesi olayının teknik bir olay olduğu ortaya çıktı. Pistte uçak olduğu için pas geçilmiş.

REST ÇEKİLMİŞ: O VARSA BİZ YOKUZ

Selvi yazısının devamında Erdoğan'ın tavrını baştan koyduğunu ve bu durumun oluşmasını engellediğini, Hakan Fidan'ın Rubio başta olmak üzere muhataplarını arayarak Netanyahu varsa biz yokuz restinin çekildiğini kaleme aldı:

Ancak Netanyahu’nun zirveye katılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta tavrını koymuş ve engellemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta ABD Dışişleri Bakanı Rubio olmak üzere muhataplarını arayıp, “Netanyahu’nun bu zirvede yeri yok. Netanyahu varsa biz yokuz” diye rest çekmiş. Irak, Endonezya ve Katar’ın da destek vermesi üzerine Trump geri adım atmak zorunda kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

