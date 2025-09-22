Selden kaçan yavru ayılar tünele sığındı

Selden kaçan yavru ayılar tünele sığındı
Yayınlanma:
Rize İkizdere'ye bağlı Güneyce köyünde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel ve heyelanlarla birlikte yaban hayatını da etkileyen çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Köye inen iki yavru ayı bölgede yer alan tünele sığındı.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyünde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel ve heyelanlarla birlikte yaban hayatını da etkileyen ilginç görüntüler ortaya çıktı. Köye inen iki yavru ayı, araç tüneline sığındı.

YAVRU AYILAR TÜNELE SIĞINDI

Kentte 3 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle birçok bölgede yollar kapandı, dereler taştı. Afetten etkilenen yalnızca yerleşim alanları olmadı; yiyecek bulmakta zorlanan iki yavru ayı da köye indi. Çaresiz kalan yavru ayılar, Güneyce köyündeki bir araç tüneline sığındı.

O esnada özel aracıyla Rize istikametine ilerleyen vatandaş Aptullah Akbulut, tünelde yavru ayıları fark ederek cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, ayıların uzun süre tünelde yürüdüğü, ardından yeniden dağlara çıkarak gözden kaybolduğu ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret