Selda Bağcan: Koltuktan kalkması ne kadar zormuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, müzik dolu etkinliklere sahne oluyor. Çim Konserleri’nin dokuzuncu gününde usta sanatçı Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş eserlerini on binlerce müzikseverle buluşturdu.

Konserde “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun” ve “Yaz Gazeteci Yaz” gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Bağcan’a, yeğeni Serenad Bağcan da eşlik etti. Serenad Bağcan, “Yiğidim Aslanım” performansıyla büyük beğeni topladı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Konserin en dikkat çeken anı ise Selda Bağcan’ın sahnede oturduğu koltuktan kalkarken söylediği sözler oldu. Usta sanatçı, "Koltuktan kalkması ne kadar zormuş" diyerek ayağa kalktığı sırada büyük alkış aldı. Ardından "Yuh Yuh" şarkısını seslendiren Bağcan’ın o anları sosyal medyada çok konuşuldu.