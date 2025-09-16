Selahattin Demirtaş cezaevinde yasaklandı: Gerekçe tutukluluğu gösterildi

Adana Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi kitap yasakları ile yeniden gündeme geldi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş imzalı iki kitap 'sakıncalı' görülerek cezaevine alınmadı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kitap yasaklarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali Bozan açıklamasında, "Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde sevgili Selahattin Demirtaş’ın “DAD ve Arafta Düet” kitapları “sakıncalı” görülerek cezaevine alınmadı" dedi.

Bozan, kararın gerekçesine de yer verirken yasağın kitap içeriğinden değil yazarının "örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunması" konulması dikkat çekti.

Mehmet Uzun’un kitabı "Siya Evînê" (Aşkın Gölgesi) isimli kitabının da aynı cezaevi yönetimince Kürtçe olduğu gerekçesiyle 8 ay sonra tutuklulara verildiğini ifade eden Bozan yasak kararını ve gerekçesini şöyle paylaştı:

"Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde sevgili Selahattin Demirtaş’ın 'DAD ve Arafta Düet' kitapları 'sakıncalı' görülerek cezaevine alınmadı.

Kurulun pespaye gerekçesi ise şu: 'Hüseyin Bağ adına gönderilen DAD ve Arafta Düet kitaplarının yazarı halen örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu kitapları eğer biz Hüseyin Bağ isimli mahpusa verirsek cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürür.'

Sadece Selahattin Demirtaş’ın kitaplarıyla sınırlı kalmayan cezaevi, Mehmet Uzun’un kitabı 'Siya Evînê', Kürtçe olduğu için 8 ay sonrasında mahpuslara verildi. Cezaevinde Kürtçe sözde serbest ama fiilen yasak. Toplatma, yasaklama kararı olmayan kitap 8 ay boyunca kurulda 'Kürtçe bilen kimse yok' denilerek bekletilmiş.

‘Türkiye, hukuk devletidir deme bakanlığı’, bu hukuksuzlukları ne zaman sonlandıracaksınız?"