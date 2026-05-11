Sektörün köklü gıda markası 82,5 milyon dolara satıldı

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nın büyük çoğunluğunun el değiştirmesine yönelik süreçte resmi imzalar atıldı. Toplamda 82,49 milyon dolarlık bu dev hamle ile şirketin yönetiminde yeni bir dönem başlıyor.

Gıda sektörünün köklü isimlerinden Seğmen Kardeşler’de sermayenin yaklaşık 74,85'i yeni sahiplerine geçiyor. Mevcut ortaklar ellerinde bulunan payların devri konusunda Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş ile el sıkıştı. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre toplam satış bedeli 82 milyon 489 bin 293 dolar olarak belirlendi.

HİSSE DAĞILIMI VE ORTAKLIK DETAYLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satışa konu olan paylar hem A hem de B grubu hisselerden oluşuyor. Satış kapsamında 36 milyon adet A grubu ve 97 milyon 982 bin 610 adet B grubu pay devredilecek.

Toplamda 133 milyon 982 bin 610 adet hissenin yeni sahipleri arasındaki paylaşımı ise şu şekilde gerçekleşti:

GMS Yatırım Holding A.Ş. Şirket sermayesinin yüzde 34,85’ini bünyesine kattı.

Altun Gıda A.Ş. Toplam payların yüzde 25’ine sahip oldu.

Ümit Gümüş Şirketin yüzde 15’lik hissesini devraldı.

SÜREÇ ŞUBATTA BAŞLAMIŞTI

Aslında bu büyük satışın ilk adımları 2 Şubat 2026 tarihinde atılmıştı. O dönemde taraflar arasında imzalanan ön protokol kamuoyuna duyurulmuştu. Son yapılan açıklamayla beraber bu niyet belgesi resmi bir "Pay Devir Sözleşmesi"ne dönüşmüş oldu.

SON KARAR REKABET KURUMU'NUN

Anlaşmanın tamamen hayata geçmesi ve pay devirlerinin tescil edilmesi için yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Bu noktada en kritik aşama Rekabet Kurumu’ndan gelecek onay olacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, borsa yatırımcılarını yakından ilgilendiren "zorunlu pay alım teklifi" süreciyle ilgili takvim ayrıca ilan edilecek.