"Sektörlerin talepleri doğrultusunda": 'Zorunlu eğitim kısalsın' raporu Erdoğan'ın masasında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin "Raporumuzu oluşturduk. Bunu kabine toplantısında sayın cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" açıklamasını yapmıştı.

Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığı ve konuya ilişkin hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu ifade edildi.

Eğitim Sen’den 'zorunlu eğitimin kısaltılması' tartışmalarına tepki

Zorunlu eğitim tartışması büyüyor: Cemaat ve tarikat yapılanmalarına açık hale getirecektir

BAKAN TEKİN AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman talepleri doğrultusunda, zorunlu eğitim süresinin yeniden ele alındığını söylemiş ve olası modeller değerlendirildikten sonra bir karara varılacağını açıklamıştı.

sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepleri doğrultusunda, zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini belirtmiş ve olası modelleri tartıştıktan sonra bir karar alınacağını söylemişti.