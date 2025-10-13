Eğitim Sen’den 'zorunlu eğitimin kısaltılması' tartışmalarına tepki

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması konusunda tartışmalar devam ederken konuya ilişkin yaptığı açıklama ile duruma tepki, gösterdi.

Son bir yılda çeşitli çevrelerde zorunlu eğitimin kısaltılması konusunun çokça konuşulduğuna dikkat çeken Demirkol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuya ilişkin söylemlerini hatırlatarak konunun Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak bir “2+2 lise modeli” üzerinden gündeme geldiğini söyledi.

Eğitim sisteminin sonuna gelindi: Tarikatlar ve patronlar istedi

"ZORUNLU EĞİTİM KİMLERİ RAHATSIZ ETTİ?"

Demirkol, yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti:

-Zorunlu eğitim süresi kimleri rahatsız etmiştir?

-Sürenin uzun olduğu ve kısaltılması gerektiği hangi bilimsel gerçekliklere dayandırılmaktadır?

-Yoksa STK olarak adlandırılan vakıf, dernek ve bazı dini çevreler ile patronlar kulübü olarak görülen oluşumların istek ve taleplerine göre mi şekillendirilmeye çalışılmaktadır?

TEDMEM: Eğitimin süresi değil, niteliği tartışılmalı

"18 YAŞ ALTI HERKES ÇOCUK"

Uluslararası sözleşmelere göre 18 yaş altı herkesin çocuk sayıldığının altını çizen Demirkol, bu yaş grubuna dair her düzenlemenin çocukların üstün yararı gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.

Demirkol, şu ifadeleri kullandı: