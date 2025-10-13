Eğitim Sen’den 'zorunlu eğitimin kısaltılması' tartışmalarına tepki
Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması konusunda tartışmalar devam ederken konuya ilişkin yaptığı açıklama ile duruma tepki, gösterdi.
Son bir yılda çeşitli çevrelerde zorunlu eğitimin kısaltılması konusunun çokça konuşulduğuna dikkat çeken Demirkol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuya ilişkin söylemlerini hatırlatarak konunun Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak bir “2+2 lise modeli” üzerinden gündeme geldiğini söyledi.
"ZORUNLU EĞİTİM KİMLERİ RAHATSIZ ETTİ?"
Demirkol, yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti:
-Zorunlu eğitim süresi kimleri rahatsız etmiştir?
-Sürenin uzun olduğu ve kısaltılması gerektiği hangi bilimsel gerçekliklere dayandırılmaktadır?
-Yoksa STK olarak adlandırılan vakıf, dernek ve bazı dini çevreler ile patronlar kulübü olarak görülen oluşumların istek ve taleplerine göre mi şekillendirilmeye çalışılmaktadır?
"18 YAŞ ALTI HERKES ÇOCUK"
Uluslararası sözleşmelere göre 18 yaş altı herkesin çocuk sayıldığının altını çizen Demirkol, bu yaş grubuna dair her düzenlemenin çocukların üstün yararı gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.
Demirkol, şu ifadeleri kullandı:
“Bu nedenle yapılacak düzenleme ve atılacak adımlar çocuğun üstün yararına, eğitim hakkına ve pedagojik gelişimlerine göre atılmalıdır. Çocukların erken meslek edinmeleri kılıfıyla çocuk işçiliğinin ve emek sömürücülüğünün önü açılmamalıdır. Bir başka boyut OECD ülkeleri arasında en düşük zorunlu eğitim süresi 11 yıl ve ortalama eğitim süresi 14 yıl arasındadır. Yolu bir şekilde bu ülkelerle kesişebilecek gençlerimizin denklik ve eğitim süreleri ile ilgili yaşayabilecekleri sorun ve keşmekeşe yol açabilecek düzenlemeler onların geleceğini karartmamalıdır. Eğitim Sen olarak uyarıyoruz, çocukların geleceklerini ilgilendiren düzenlemeler, pedagojik gelişimleri, eğitim hakkı, bilimsel temeller gözetilerek; eğitim bilimi bileşenleri, üniversiteler, çocukların eğitim hakkını savunan eğitim sendikalarının görüşleri de alınarak yapılmak zorundadır."