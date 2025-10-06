Şehit Uzman Çavuş Tayyar Bakır son yolculuğuna uğurlandı!
Gaziantep’te, İslahiye-Hassa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen olayda, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Tayyar Bakır kontrolündeki otomobil ile H.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Tayyar Bakır ile yanında bulunan Uzman Çavuş Murat Gümüşoluk (30) yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!
Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Tayyar Bakır, geçtiğimiz gün doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ!
Bakır’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kuzoluk Mahallesi’ne getirildi. Burada askeri tören düzenlenirken törene, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Uzman Çavuş Tayyar Bakır, kılınan cenaze namazının ardından Kuzoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
Kaynak:DHA