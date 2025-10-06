Şehit Uzman Çavuş Tayyar Bakır son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit Uzman Çavuş Tayyar Bakır son yolculuğuna uğurlandı!
Gaziantep’te meydana gelen kazada yaralanan Uzman Çavuş Tayyar Bakır, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra şehit oldu. Uzman Çavuş Bakır, Nurdağı ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Gaziantep’te, İslahiye-Hassa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen olayda, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Tayyar Bakır kontrolündeki otomobil ile H.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Tayyar Bakır ile yanında bulunan Uzman Çavuş Murat Gümüşoluk (30) yaralandı.

kazada-yaralanan-uzman-cavus-5-gun-sonra-949613-281955.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Tayyar Bakır, geçtiğimiz gün doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

kazada-yaralanan-uzman-cavus-5-gun-sonra-949646-281966.jpg

ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ!

Bakır’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kuzoluk Mahallesi’ne getirildi. Burada askeri tören düzenlenirken törene, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Aksaray’da 2 askerin şehit olduğu kazadan bir acı haber dahaAksaray’da 2 askerin şehit olduğu kazadan bir acı haber daha

Uzman Çavuş Tayyar Bakır, kılınan cenaze namazının ardından Kuzoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak:DHA

