Şehit Polis Ömer Amilağ memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 8 Eylül tarihinde İzmir'in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’nde meydana gelmişti. Yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle polis merkezine gelen 16 yaşındaki Eren B., nöbet kulübesine ateş açmıştı. Hain saldırıda, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın (36) olay yerinde şehit olmuş, polis memuru Ömer Amilağ ise ağır yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan Amilağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Son dakika |İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

BABA OCAĞINDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Şehit polis memuru Ömer Amilağ’ın cenazesi, dün görev yaptığı İzmir'deki Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

Şehit polis memuru için bugün Eyyüp Peygamber Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde, şehidin babası Mahmut Amilağ ve diğer yakınları, Ömer Amilağ’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

OSMANBEY ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Polis Memuru Ömer Amilağ'ın naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi, dualar eşliğinde Osmanbey Şehitliği’nde toprağa verildi.