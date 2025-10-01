Şehit Polis Ömer Amilağ memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Ömer Amilağ memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma:
İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandıktan sonra 23 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan polis memuru Ömer Amilağ, memleketi Şanlıurfa’da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 8 Eylül tarihinde İzmir'in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’nde meydana gelmişti. Yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle polis merkezine gelen 16 yaşındaki Eren B., nöbet kulübesine ateş açmıştı. Hain saldırıda, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın (36) olay yerinde şehit olmuş, polis memuru Ömer Amilağ ise ağır yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan Amilağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Son dakika |İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldiSon dakika |İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

BABA OCAĞINDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Şehit polis memuru Ömer Amilağ’ın cenazesi, dün görev yaptığı İzmir'deki Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

Şehit polis memuru için bugün Eyyüp Peygamber Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde, şehidin babası Mahmut Amilağ ve diğer yakınları, Ömer Amilağ’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

20250920251001-2-71008690-117616.jpg

OSMANBEY ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Polis Memuru Ömer Amilağ'ın naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi, dualar eşliğinde Osmanbey Şehitliği’nde toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Giresun'da kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürüp teslim oldu
Giresun'da kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürüp teslim oldu
Polisten kaçan aracın sürücüsü 14 yaşında çıktı!
Polisten kaçan aracın sürücüsü 14 yaşında çıktı!
Tekirdağ'da sınavda kopya girişimi: Düzenek hastanede çıkarıldı
Tekirdağ'da sınavda kopya girişimi: Düzenek hastanede çıkarıldı