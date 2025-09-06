Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı!

Mersin’de özel harekat polisi Mustafa Kayapınar, geçtiğimiz gün atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermek istedi. Bu sırada silahının kazara ateş alması sonucunda yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Karapınar, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

“SANMA Kİ BEN SENSİZ YAŞIYORUM”

Şehit Mustafa Karapınar için, bugün İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi’nde uğurlama töreni yapıldı. Düzenlenen törene şehidin annesi Fatma Karapınar, kardeşi Aleyna Karapınar, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kent protokolü, meslektaşları ve yakınları katıldı. Törende oğlunun tabutuna sarılan anne, "Sanma ki ben sensiz yaşıyorum, ben sensiz yaşamıyorum, beni de gömüyorlar bugün. Sanma, ben hayattayım, ben de senle gömüldüm. Annen yaşıyor sanma. Bana hakkını helal et oğlum. Hakkım helali hoş olsun" ifadelerini kullanarak gözyaşı döktü.

BABASI DA ŞEHİT OLMUŞ!

Törenin ardından Karapınar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. Şehit Karapınar’ın tabutunu silah arkadaşları omuzladı. Diğer taraftan Karapınar’ın babası Ali Karapınar’ın da özel harekat polisi olduğu, 16 Ekim 2018’ tarihinde Ayancık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

Bir yıl önce şehit babasının tabutuna omuz vermişti: Polis memuru Mustafa Karapınar silah kazasında şehit oldu