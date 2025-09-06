Yerlikaya duyurdu: 1 polis memuru şehit oldu

Yerlikaya duyurdu: 1 polis memuru şehit oldu
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sebebiyle Polis Memuru Mustafa Karapınar'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, Karapınar'ın atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sebebiyle şehit olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

ekran-goruntusu-20250906-003814png-0nzumvzenkgpiqhwv7exxw.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

