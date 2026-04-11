Şehidin kabrine büyük saygısızlık! Acılı annesi fark etti hırsız yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un mezarındaki temsili komando heykelini çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Durumu da Yavuz'un acılı annesi fark etti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un mezarındaki temsili minyatür komando heykelini çaldığı belirlenen B.D. gözaltına alındı. Şüphelinin heykelle yürüdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ACILI ANNESİ FARK ETTİ

Olay, saat 14.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi’ndeki şehitlikte ortaya çıktı. Şehit Tunahan Yavuz’un annesi, mezara bırakılan minyatür komando heykelinin yerinde olmadığını fark edince durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda heykeli aldığı tespit edilen 46 yaşındaki B.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elinde minyatür heykelle yürüdüğü görüldü.

Çalınan heykelin bulunması için çalışmaların sürdüğü, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

