Şehidin hatırası ikinci kez hedef alındı: Türk bayrağını ve fotoğrafını söktüler

Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, 5 Şubat 2020'de Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketinde görev yapıyordu. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan 24 yaşındaki Karaca, memleketi Eskişehir'de toprağa verilmişti.

ANISINA HAYRAT ÇEŞMESİ YAPTIRILMIŞTI

Şehidin anısını yaşatmak amacıyla, ailesi ve sevenleri tarafından Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu üzerine bir hayrat çeşmesi yaptırıldı. Çeşmeye, şehit Karaca'nın fotoğrafının yanı sıra bir Türk bayrağı ve üzerinde 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' yazılı bir mermer kitabe konulmuştu.

TÜRK BAYRAĞI VE ŞEHİT FOTOĞRAFI SÖKÜLDÜ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, hayrat çeşmesine gelerek şehidin fotoğrafını ve Türk bayrağını yerinden söktü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili derhal soruşturma başlattı.

JANDARMA EKİPLERİ ONARDI SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaşanan menfur saldırının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşmedeki tahribatı onardı. Sökülen Türk bayrağı ve şehit fotoğrafı yenilenerek tekrar yerine asıldı. Jandarma, şehit anısına yapılan hayrata saldıran şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.



Öte yandan, aynı hayrat çeşmesinin 2022 yılında da benzer bir saldırıya uğrayarak tahrip edildiği öğrenildi.