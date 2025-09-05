Şehidin ailesine 9 sene önce ev sözü verildi! Şimdi kapılarını çalan yok

Yayınlanma:
24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş, dokuz yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Keleş’in ailesine yardım ev sözü verildi ancak bu söz dokuz yıldır tutulmadı. Şehidin acılı anne ve babası, ilerleyen yaşlarında çürümüş, rutubetli ve parça parça dökülen bir evde yaşamını sürdürüyor.

Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde görev yaparken 2016 yılında şehit düştü. Üç ay önce sözlendiği ve evlenmeyi planladığı da öğrenilmişti. Keleş’in Sakarya’daki ailesine o dönemde taziye ziyareti yapılmıştı.

579c847767b0a9279418f043.jpg
24 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş

Maddi zorluk çeken annesi Cemile Keleş ve babası Yaşar Keleş’e yardım sözü verildi. Ancak dokuz yıl önce verilen bu söz hâlâ yerine getirilmedi. Keleş ailesi, yıkık dökük bir evde yaşamaya devam ediyor. Rutubetten içeri girenlerin göğsüne ağrı saplandığı ev görenlerin yüreklerini burktu.

ehidimiz-bize-emanetbiz-asil-gormemiz-gerekenleri-ne-zaman-unuttuk-ne-zaman-bu-hale-geldiksak-00-00-50-10-still002.jpg

Sakarya'nın yerel medyasından haberlisin'in haberine göre; şehidin babası Yaşar Keleş, "Bana verdikleri sözü yerine getirmemişimdir. Vereceğiz tamam vereceğiz tamam. Yapacağız tamam yapacağız tamam. E yapın. Zamanı geldi işte bak ben kanser hastalığı oldum bu evde ya. Bir şehit ailesi olarak bana bunu verin şunu yapın niye diyeyim? Sadece lafla gözünüzü boyuyorlar" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

