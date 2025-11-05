Seçim bitti şantiye söküldü: Bakanların temelini attığı proje hayal oldu

Giresun'da şehir içi ve transit trafiği rahatlatma amacıyla planlanan dal-çık projesinin temeli, 8 Mart 2024'te, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala atılmıştı. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aldığımız hiçbir yerden, orada kalmadık, hepsinden çıktık. Bu dal-çıktan da çıkacağız Allah'ın izniyle" derken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Karadenizimizin incisi bu şehre hizmet etmeye layık olmak her yiğidin harcı değildir" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, törenin üzerinden geçen 20 aylık sürede projede somut bir ilerleme yaşanmadığı ve şantiyenin boşaltıldığı iddia ediliyor.

CHP'Lİ ŞENYÜREK: GİRESUN KARADENİZ'İN ÜVEY EVLADI MUAMELESİ GÖRÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, projenin en başından beri "rasyonel olmadığını" savundu. Temel atma törenini "şov" olarak nitelendiren Şenyürek, şunları söyledi:

"Bundan tam 20 ay önce, ne tesadüf ki yerel seçimler öncesinde iki bakan, AK Parti ve MHP milletvekilleri, AK Parti il başkanı, dönemin belediye başkanı, karayolları bürokratlarıyla birlikte, adeta şov yaparcasına bir temel atma töreni düzenlediler. O dönemde de birçok uzman, bu projenin rasyonel olmadığını, şehrimizin coğrafi koşullarıyla uyumlu bulunmadığını ve uygulanabilirliğinin oldukça düşük olduğunu belirtmişti. Fakat buna rağmen siyasiler, bunu seçim malzemesi haline getirerek projeyi tam bu alanda yaptıkları şov ile Giresun halkına duyurdular. Ordu, Rize, Trabzon çevre yollarını tamamladı. Ama Giresun hala bekliyor. Giresun, Karadeniz’in üvey evladı muamelesi görüyor. Mevcut iktidar 10 yıldır Giresun halkını oyalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Uraloğlu'na buradan çağrımızdır. Giresun halkına bu projenin akıbetini açıklasın. Çevre yolu yapılacak mı, yapılmayacak mı? Giresun halkının bilgilendirilmesini bekliyoruz."

"ÖNCELİK GÜNEY ÇEVRE YOLU OLMALI BU PROJE TEKNİK OLARAK UYGUN DEĞİL"

TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şubesi Başkanı Gökhan Göksu ise odaya olarak projeye teknik gerekçelerle karşı olduklarını vurguladı. "Biz hiçbir yatırıma karşı değiliz" diyen Göksu, projenin uygulanabilirliğine ilişkin endişelerini dile getirdi:

"Ancak 'dal-çık'ın planlandığı alan, zemin koşulları ve alan genişliği bakımından bu uygun değil. Giresun gibi yoğun yağış alan bir kentte, kuru dere yataklarının ve yağmur suyu tahliyelerinin dikkate alınması gerekir. Çözüm olarak öne sürülen motopomp gibi basit yöntemler, böyle bir projede uygulanabilir değil. Biz bunu defalarca anlattık."

Göksu, kentin asıl ihtiyacının farklı bir proje olduğunu belirterek, "Önceliğin güney çevre yolu olması gerektiğini her zaman söyledik. Köprülü kavşak ya da Dal-Çık gibi öneriler, Giresun için teknik olarak da şehircilik açısından da doğru değil. Yanlış çözümler hem zaman hem kaynak kaybına neden oluyor, asıl çözümün konuşulmasını engelliyor" değerlendirmesinde bulundu.