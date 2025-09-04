Savunm Sanayi Başkanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yüksek potansiyelini, Savunma Sanayii Başkanlığının çevik yapısını ve güçlü koordinasyon kabiliyetini ele aldıklarını belirtti.

NATO GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM

Görgün, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO'nun geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini şu sözler ile kaydetti: