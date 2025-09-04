Savunm Sanayi Başkanı Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yüksek potansiyelini, Savunma Sanayii Başkanlığının çevik yapısını ve güçlü koordinasyon kabiliyetini ele aldıklarını belirtti.
NATO GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM
Görgün, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO'nun geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini şu sözler ile kaydetti:
- "Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk savunma sanayisi, uluslararası işbirliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve milli kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edecektir. Öğleden sonra ise 'Avrupa Savunma Sanayiinin Gelecekteki Yüzü' başlıklı panelde, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın ortak savunma vizyonuna katkılarımızı paylaşacağız."
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)