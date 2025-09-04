Savunm Sanayi Başkanı Rutte ile görüştü

Savunm Sanayi Başkanı Rutte ile görüştü
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yüksek potansiyelini, Savunma Sanayii Başkanlığının çevik yapısını ve güçlü koordinasyon kabiliyetini ele aldıklarını belirtti.

NATO GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM

Görgün, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO'nun geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini şu sözler ile kaydetti:

  • "Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk savunma sanayisi, uluslararası işbirliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve milli kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edecektir. Öğleden sonra ise 'Avrupa Savunma Sanayiinin Gelecekteki Yüzü' başlıklı panelde, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın ortak savunma vizyonuna katkılarımızı paylaşacağız."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Eskişehir halkı Cengiz'e karşı harekete geçti!
Eskişehir halkı Cengiz'e karşı harekete geçti!
Erdoğan: Tehlikeli oyunlar
Erdoğan: Tehlikeli oyunlar
MSB skandal görüntüler hakkında 5 gün sonra açıklama yaptı
MSB skandal görüntüler hakkında 5 gün sonra açıklama yaptı