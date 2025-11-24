Savcılık, İSTESOB yönetiminin görevden alınması için dava açtı

İstanbul genelinde 1 milyona yakın esnafın bağlı olduğu İSTESOB'la ilgili kritik bir davanın açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, birlik başkanının ölümü sonrası seçilen 6 kişilik yeni yönetimin görevden alınması için dava açtı. Seçimde hile yapıldığı öne sürülürken, bu kişilerin birliği ele geçirmeyi amaçladığı kaydedildi. Yönetim adına yapılan savunmada ise, “Suçlamalar dayanaksız" denildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, geçen 16 Ekim’de vefat etti. Yılmaz’ın ölümü sonrası yönetim kurulu, yeni başkanın belirlenmesi için harekete geçti. 20 Ekim günü, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan seçimde yeni başkan belirlendi.

Buna göre, İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, İSTESOB’un yeni başkanı oldu. Birliğin başkan vekilleri ise Tahir Özer, Yavuz Tekçe ve Kemal Sarı olurken, Fevzi Kuvvet ve Muharrem Değerli ise yönetim kurulu üyesi oldu.

whatsapp-image-2025-11-24-at-12-01-53.jpeg
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz geçen 16 Ekim'de vefat etti.

AYNI GÜN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Ancak söz konusu seçimde usulsüzlük yapıldığını öne süren birlik yöneticileri Engin Türkmen, Rahmi Yazıcı, Ömer Osmanoğlu, Mehmet Özdil ve Adem Etirli bakanlığa başvurdu. Ticaret Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirdi. 20 Ekim günü görevlendirilen müfettişler, 8 sayfalık rapor hazırladı.

KARAR DEFTERİ MÜFETTİŞLERE VERİLMEDİ

Raporda, dikkat çeken iki husus yer aldı. Bunlardan ilki, yönetim kurulu karar defterine ilişkin oldu. Birlik binasına giden müfettişler, iddiaya göre karar defterini alamadı. Bir diğer husus ise, yeni yönetimin belirlenmesi için alınan toplantı kararının saatler içinde iptal edilip yapılmasına ilişkin oldu.

whatsapp-image-2025-11-24-at-11-59-59.jpeg
Karar defteri için imza altına alınan tutanak dosyaya girdi.

SAATLER İÇİNDE İKİNCİ MESAJ!

Belgelere göre, yönetim kurulu üyelerine 20 Ekim günü saat 11.39’da gönderilen mesajlarda, toplantının iptal edildi. Ancak bu bildirime rağmen, bu kez saat 13.45’te gönderilen ikinci mesajda toplantının yapılacağı bildirildi. Raporda bu durum, saat 14.00’te yapılacağı belirtilen toplantıya İstanbul trafiği de göz önüne alındığında, bu durum şüpheli bulundu.

‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA’ TALEBİ

Müfettiş raporunda 6 kişilik yeni yönetimin görevden uzaklaştırılmasının uygun olacağı yönünde görüş belirtildi. Bu kişiler hakkında ceza davasının da açılması önerilirken, bu kişilerin ortak hareket ederek birlik yönetiminde dengeleri değiştirmeyi amaçladığı öne sürüldü.

whatsapp-image-2025-11-24-at-11-49-35.jpeg
Başkan ve başkanvekillerinin görevden alınması istendi.

‘YAPILANLAR HUKUKA UYGUN’

Hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılık da 23 Ekim günü davaname hazırladı. İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davaya, İSTESOB adına yapılan savunmalarda ise, suçlamaların dayanaksız olduğu savunuldu. Dava dilekçelerinde, karar defterin saklanmadığı 21 Ekim günü teslim edildiği kaydedildi. “Dilekçelerde “Toplantı usulsüz değildir; geçerli bir yönetim kurulu kararıyla başkan seçilmiştir ve toplantı tüm sonuçlarıyla hukuken geçerlidir. Mahkemenin, görevden alma gibi ağır bir tedbir için soyut kanaatlere dayanması hukuken mümkün değildir. Müfettiş raporunda çelişkiler ve isabetsizlikler mevcuttur” denildi. Dilekçelerde, ilgili mahkemenin de yetkisiz olduğu vurgulandı.

whatsapp-image-2025-11-24-at-11-48-28-001.jpeg
Yeni yönetimin seçildiği 20 Ekim günü bakanlığa bildirildi.

MAHKEME BUGÜN KARAR VERECEK

Edinilen bilgilere göre İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün, açılan davaya ilişkin bir karar verecek. Mahkemenin önünde 2 yol bulunuyor. Ya, dava reddedilecek ya da mevcut yönetim görevden alınarak kayyum ataması yapılacak. Atanacak olası kayyum heyetinin, İSTESOB’u seçime götürmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

