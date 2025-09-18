Savcı hakkında vahim iddia: Sanık ile avukata küfredip el hareketi çekti
Yayınlanma:
Mersin Adliyesi'nde görev yapan bir savcının, duruşmada sanık ile avukata küfür edip el hareketi çektiği iddia edildi. Olay hakkında tutanak tutan avukatlar iddiaların odağındaki savcıyı Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.
Mersin Adliyesi'nde görev yapan bir savcının duruşma sırasında sanık ile avukatına küfür ederek el hareketi çektiği iddia edildi.
İddiaların odağındaki savcı hakkında tutanak tutan avukatlar, durumu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.
SAVCI HAKKINDA VAHİM İDDİALAR
İddiaya göre, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma esnasında savcı, sanığa "Sen gay misin, baktırmak lazım" şeklinde hakaret ve homofobik sözler sarf ettikten sonra avukata hakaret ederek el hareketi çekti.
"SANIK İLE AVUKATA KÜFREDİP EL HAREKETİ ÇEKTİ"
El hareketi çektiği öne sürülen savcı avukat ve sanığa "İşte böyle gelir gidersiniz duruşmaya" da dedi.
Tüm bu iddialar avukatlar tarafından tutanağa eklenerek HSK'ya şikayet edildi.
Olay hakkında açıklama yapan Avukatl Hakları Grubu, şu ifadeleri kullandı:
- "Bugün, Mersin ... Ağır Ceza Mahkemesinin duruşmasında bir savcı, önce sanığa “Sen gay misin, baktırmak lazım, senin ananı sinkaf ederim” şeklinde hakaret ve homofobik sözler sarf etmiş; ardından meslektaşımıza da hakaret ederek eliyle edep dışı hareket çekmiş “İşte böyle gelir gidersiniz duruşmaya” demiştir. Bu saldırı yalnızca avukata değil, bizzat savcılık makamına da yapılmış hakarettir.
- Savcılık görevindeki kişi, oturduğu koltuğu kirletmiş, temsil ettiği makama gölge düşürmüştür. Savunmaya ve adalete uzanan bu rezaleti affetmeyeceğiz. Şimdi HSK’ye soruyoruz; Bu savcı hakkında harekete geçmeniz için başka ne yapması gerekiyor?"
