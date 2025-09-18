Savcı hakkında vahim iddia: Sanık ile avukata küfredip el hareketi çekti

Mersin Adliyesi'nde görev yapan bir savcının duruşma sırasında sanık ile avukatına küfür ederek el hareketi çektiği iddia edildi.

İddiaların odağındaki savcı hakkında tutanak tutan avukatlar, durumu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.

SAVCI HAKKINDA VAHİM İDDİALAR

İddiaya göre, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma esnasında savcı, sanığa "Sen gay misin, baktırmak lazım" şeklinde hakaret ve homofobik sözler sarf ettikten sonra avukata hakaret ederek el hareketi çekti.

"SANIK İLE AVUKATA KÜFREDİP EL HAREKETİ ÇEKTİ"

El hareketi çektiği öne sürülen savcı avukat ve sanığa "İşte böyle gelir gidersiniz duruşmaya" da dedi.

Tüm bu iddialar avukatlar tarafından tutanağa eklenerek HSK'ya şikayet edildi.

Olay hakkında açıklama yapan Avukatl Hakları Grubu, şu ifadeleri kullandı: