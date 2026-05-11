Savcı da herkesin düştüğü tuzağa düştü: Dolandırıldı

İstanbul’da görevli bir Cumhuriyet Savcısı, kendisini bankacı olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. Telefonla aranarak banka hesabındaki parası boşaltılan, ardından ikna edilerek kredi çektirilen savcı, toplamda 850 bin lira zarara uğratıldı. Savcılığın koordineli çalışmasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken, çalınan paranın tamamı kurtarılarak mağdur savcıya iade edildi.

SAVCI DA HERKESİN DÜŞTÜĞÜ TUZAĞA DÜŞTÜ

Olay, 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Adliyedeki mesaisini tamamlayıp evine giden 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., 212'li sabit bir hattan arandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıs, savcıya hesabından usulsüz limit kullanımı olduğunu iddia ederek mobil bankacılık üzerinden kontrol yapmasını istedi.

Uygulamaya giren H.G., hesabından 480 bin TL’nin başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Şüpheli şahıs, işlemin iptali için savcıyı tekrar arayacağını söyleyerek telefonu kapattı.

850 BİN DOLANDIRILDI

Kısa süre sonra yeniden arayan dolandırıcı, bu kez "ters işlem" yapılması gerektiğini savunarak savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Savcı H.G., onaylanan krediyi de dolandırıcının yönlendirmesiyle daha önce paranın gönderildiği hesaba EFT yaptı.

İşlemlerin ardından hesabına erişim sağlayamayan savcı, bankayı aradığında toplamda 850 bin TL dolandırıldığını anlayarak büyük şok yaşadı.

H.G.’nin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ramazan T. ve Ece D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık makamının müdahalesiyle kurtarılan 850 bin TL, savcı H.G.’ye iade edilerek maddi zararı giderildi.