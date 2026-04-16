Savaştaki İran'da tezgahlar Türkiye'den daha ucuz! Fiyatlar arasında 4 kat fark var

Ağır yaptırımlar altındaki ve savaşın gölgesindeki İran'da temel gıda fiyatları, Türkiye'deki fiyatların dörtte biri seviyesinde seyrediyor. CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın paylaştığı verilere göre, asgari ücretin çok daha düşük olduğu İran'da vatandaşın alım gücü, Türkiye'deki asgari ücretlinin üzerine çıktı.

Türkiye, kış mevsimini sebze ve meyvede yüzde 200'ü aşan zamlar ve 300 lirayı bulan kilogram fiyatlarıyla tamamlarken, sınır komşusu İran'da fiyatların çok daha düşük olduğu saptandı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı karşılaştırmada, savaştaki İran'da domatesten bibere, patlıcandan portakala kadar pek çok ürünün Türkiye'den daha uygun fiyatlara satıldığına dikkat çekti. Salıcı, Türkiye'deki tabloyu, "Bizim soframızdaki yangın, bombalamalardan kaynaklanmıyor. Hatırlayın, tanzim satış kuyrukları savaştan önce vardı. Bunun tek sorumlusu AKP'nin tarım politikaları" sözleriyle değerlendirdi.

AYNI ÜRÜN İRAN'DA 6, TÜRKİYE'DE 70 LİRA

Salıcı'nın Tebriz'deki fiyatları Türk Lirası'na çevirerek yaptığı hesaplamaya göre, sebze tezgahlarındaki farklar şu şekilde yansıdı:

  • Dolmalık biber: Türkiye'de 155 TL, İran'da 33 TL.
  • Kabak: Türkiye'de 75 TL, İran'da 25 TL.
  • Patlıcan: Türkiye'de 69.9 TL, İran'da 6.5 TL.
  • Patates: Türkiye'de 21.5 TL, İran'da 14 TL.
  • Portakal: Türkiye'de 49 TL, İran'da 26.8 TL.

Domates fiyatlarındaki uçuruma da değinen Salıcı, İran'da 16 lira olan domatesin Türkiye'de 100 liradan başlayıp 200 liraya kadar yükseldiğini belirtti.

ENFLASYON HESABI VE TEZGAH GERÇEĞİ

İran'da gıda enflasyonunun yüzde 57.9, Türkiye'de ise TÜİK verilerine göre yüzde 32.3 olduğunu hatırlatan Salıcı, kağıt üzerindeki enflasyon farkının tezgaha yansımasını bir örnekle açıkladı:

"İran'da 16 liralık domates yüzde 58 artınca 25 lira olur. Türkiye'de 100 liralık domates yüzde 32 artınca 132 lira olur."

Salıcı, bu durumun Türkiye'deki gıda fiyatlarının ulaştığı seviyeyi gösterdiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIM GÜCÜ: İRAN ÖNE GEÇTİ

İki ülke arasındaki asgari ücret ve gıda erişimi kıyaslandığında, Türkiye'deki asgari ücret 625 dolar, İran'da ise 120 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak fiyatlardaki düşüklük nedeniyle İranlı bir çalışanın alım gücü verilerde daha yüksek çıkıyor. Salıcı'nın hesabına göre; Türkiye'deki bir asgari ücretli maaşıyla 280 kilogram domates alabilirken, İran'daki asgari ücretli 335 kilogram domates alabiliyor. Bu da savaşın ortasındaki İran vatandaşının, Türkiye'deki asgari ücretliden 55 kilogram daha fazla domates alabildiği anlamına geliyor.

"KUSUR İÇERİDEKİ YÖNETİM TERCİHİNDE"

İran'ın uluslararası finans sisteminden dışlandığını ve yıllardır ağır yaptırımlar altında olduğunu vurgulayan Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin ise dünya ticaretine entegre olmasına rağmen bu tabloyla karşılaştığını belirtti. Salıcı, durumu şu sözlerle özetledi: "Kusur, içerideki yönetim tercihinde. Coğrafya kaderdir ama kötü yönetim kader değildir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

