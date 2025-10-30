SAS Holding’de karar açıklandı: ‘Gizli kasa’ Mine Çalışkan’a yakalama kararı çıktı!

Süleyman Aydın’ın başında olduğu SAS Holding’e, binlerce kişi yüksek kazanç beklentisi ile para yatırdı. Şirket sahipleri ve yöneticileri, paraları yatırımlarda değerlendirdiklerini söylese de gerçekte durum farklıydı. SAS Holding de, Çiftlik Bank benzeri bir sisteme dayalıydı. Sisteme son girenlerin parası ile, ilk girenlerin parası ödeniyordu. Bu süreçte yüksek kazanç vaad edilerek, daha fazla kişinin para vermesi sağlandı.

Mine Çalışkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

640 MİLYON LİRA TOPLADILAR

3 binden fazla kişiden 640 milyon liranın toplandığı sistem, bir cinayet ve peşinden gelen intihar haberi ile bir günde çöktü. 15 Haziran 2021 günü, SAS Holding önünde şirket yöneticisi Sibel Koçan öldürüldü. Eli silahlı bir grup Koçan’ı öldürdükten sonra, içinde 3.5 milyon lira bulunan çantayı alarak kaçtı. Eski eşi Sibel Koçan’ın öldürüldüğü haberini alan SAS Holding’in kurucusu Süleyman Aydın ise, cinayetten birkaç saat sonra bulunduğu binadan aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

Bir dönem manav olarak çalışan Mahmut Bilim de en fazla cezayı alan isimlerden oldu.

PARALARI 17 KOLİ İLE TAŞIDILAR

Sibel Koçan’ın öldürülmesi Süleyman Aydın’ın intiharından sonra, çok çarpıcı bir olay daha yaşandı. Süleyman Aydın’ın yaşadığı daireye giren bir grup, 17 koli içindeki 58.5 milyon lirayı alarak sırra kadem bastı. Açılan dava dosyasında, dairedeki 58.5 milyon lirayı alan kişilerin Mahmut Bilim, Mehmet İldem, Nurullah Kavak, Ökkeş Kördemir, Zeki Asi, Erhan Kaçmaz ile öldürülen Sibel Koçan’ın kardeşi Sema Koçan olduğu belirlendi. Bu süreçte, şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hâlâ kayıp.

Sas Holding'e toplamda 640 milyon lira yatırıldı.

EN AZ 3 BİN 254 KİŞİ DOLANDIRILDI

SAS Holding yöneticilerinin de olduğu 71 sanıklı davada karar ise, geçen günlerde çıktı. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 3 bin 254 kişi de şikâyetçi olarak yer aldı. Anılan davada, Sema Koçan, Abdulkadir Okulevi, Mehmet İldem, Nurullah Kavak, Remzi Çetin, Erhan Kaçmaz, Mahmut Bilim ile Zeki Asi ise halen tutuklu durumda.

İntihar eden Süleyman Aydın, 'milyonerler grubu' üyeleri ile...

YÖNETİCİLERE EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Yapılan yargılama sonrası bir çok sanığa çok ağır cezalar verildi. En ağır ceza ise Sema Koçan, Mine Çalışkan, Mahmut Bilim, Mehmet İldem, Nurullah Kavak, Zeki Asi, Abdulkadir Okulevi, Remzi Çetin ve Erhan Kaçmaz’a verildi. Bu sanıklara 13 bin 385’er yıl hapis cezası verildi. Bu isimlerin yanı sıra, tutuksuz sanıklar Emine Bicil, Fatma Uzma, Erkan Uzma, Hacer Cemre Demir, İsa Ergenç, Kadriye Özgören, Mehmet Çakır, Mesut Gültekin, Metin Aver, Mihraç Kökten, Ramazan Sarçin, Zekeriya Köksal Faruk Emre Çakar, Niyazi Eme ve Sefa Kurban’a da onlarca yıl hapis cezası verildi.

Firari konumdaki Ökkeş Kördemir ile Havva Kördemir'in davası ayrıldı.

‘GİZLİ KASA’ İÇİN YAKALAMA KARARI

Mahkeme, 13 bin 385 yıl hapis cezası verilen Mine Çalışkan için, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar için ise, tutukluluğun devamına karar verildi. Mine Çalışkan, SAS Holding’in kurucusu Süleyman Aydın’a en yakın isim olarak biliniyor. Şebekenin gizli kasası olmakla suçlanan Mine Çalışkan’ın, dolandırılan kişilerin parası ile İzmir Alaçatı’da lüks bir villa aldığı ortaya çıkmıştı.

Mine Çalışkan, iddiaya göre, dolandırılan kişilerin parası ile İzmir Çeşme'de bu villayı satın almıştı.