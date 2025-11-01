Sarıyer'de kadın cinayeti! Evine çağırdığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer'de, Gökhan Meral (36) isimli bir kişi, evine çağırdığı kız arkadaşı 2 çocuk annesi Aydan Vural’ı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi’nde, Emirgan 1. Sokak'ta sabah saatlerinde, edinilen bilgiye göre bir süredir Gökhan Meral (36) ile görüşen 2 çocuk annesi Aydan Vural, dün gece konuşmak üzere Meral’in evine gitti. Aydan Vural’a tüm aramalara rağmen ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde Gökhan Meral’in evine geldi.

Kapıyı açıp içeri girdiklerinde iki kişinin yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık görevlileri, yerde yatan Gökhan Meral ve Aydan Vural’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KADINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Aydan Vural’ın başından vurulduğu ve Gökhan Meral’in de daha sonra intihar ettiği belirlendi.

Bursa'da feci kaza! Anne ve kız can verdiBursa'da feci kaza! Anne ve kız can verdi

İncelemelerin tamamlanmasının ardından iki kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

