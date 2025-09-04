Sarı Mikrofon'un sahibi tutuklandı!

Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Kore Mahallesi’nde yapılan bir sokak röportajı sırasında yaşanan bir olay gündem olmuştu.

26 AĞUSTOS'TA PAYLAŞILAN VİDEO GÜNDEM OLMUŞTU

26 Ağustos tarihinde Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalında "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, sokak röportajı sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, bir başka gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” ifadeleriyle tehditler savurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.

BOZKURT, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Videonun gündem olmasıyla başlatılan soruşturmada olayın faili olduğu tespit edilen G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

Olayın ardından 29 Ağustos tarihinde ise Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt, İstanbul’daki evinden gözaltına alındı. Bozkurt daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından, Sarı Mikrofon'un sahibi Özkan Bozkurt ve Kanal Dünya’nın sahibi Serkan Adanır'ın tutuklandığını duyurdu.

Haskoloğlu, paylaşımında "Sokak röportajında bir şahsın havaya ateş açtığı olayı çekip, paylaşan Sarı Mikrofon'un sahibi Özkan Bozkurt ve Kanal Dünya’nın sahibi Serkan Adanır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Avukatları)" dedi.