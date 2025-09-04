Sarı Mikrofon'un sahibi tutuklandı!

Sarı Mikrofon'un sahibi tutuklandı!
Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir video nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı.

Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Kore Mahallesi’nde yapılan bir sokak röportajı sırasında yaşanan bir olay gündem olmuştu.

sair-mikrofon.jpg

26 AĞUSTOS'TA PAYLAŞILAN VİDEO GÜNDEM OLMUŞTU

26 Ağustos tarihinde Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalında "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, sokak röportajı sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, bir başka gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” ifadeleriyle tehditler savurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.

BOZKURT, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Videonun gündem olmasıyla başlatılan soruşturmada olayın faili olduğu tespit edilen G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

Olayın ardından 29 Ağustos tarihinde ise Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt, İstanbul’daki evinden gözaltına alındı. Bozkurt daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından, Sarı Mikrofon'un sahibi Özkan Bozkurt ve Kanal Dünya’nın sahibi Serkan Adanır'ın tutuklandığını duyurdu.

Haskoloğlu, paylaşımında "Sokak röportajında bir şahsın havaya ateş açtığı olayı çekip, paylaşan Sarı Mikrofon'un sahibi Özkan Bozkurt ve Kanal Dünya’nın sahibi Serkan Adanır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Avukatları)" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Hapis cezası kesinleşince "Ben kadın oldum" dedi: Pala bıyıklı Sven, kadın cezaevine girecek
Hapis cezası kesinleşince "Ben kadın oldum" dedi: Pala bıyıklı Sven, kadın cezaevine girecek
Asit yüklü tanker devrildi: Faciadan dönüldü
Asit yüklü tanker devrildi: Faciadan dönüldü