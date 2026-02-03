Saray'dan yeni Anayasa açıklaması! "Epeyce mesafe aldık"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dillendirdiği yeni Anayasa için AKP komisyonunun bir yıldan fazladır çalışma yürüyor.

Yeni Anayasa denilince tüylerim diken diken oluyor

Komisyonda, Anayasa taslağı da yavaş yavaş belli olmaya başlarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin yeni bir açıklamaya imza attı.

“BİR POLİTİKA ÇERÇEVESİ OLUŞTURUYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularına yanıt veren Cevdet Yılmaz, AKP tarafından yeni anayasa için kurulan komisyonun çalışmaları hakkında, “Düzenli bir şekilde toplanıyoruz. Komisyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa, AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EPEYCE DE BİR MESAFE ALDIK”

İfadelerinin devamında, “Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis’te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz; ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada.” sözlerini sarf eden Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte" açıklamasını yaptı.