Saray kayyum ve tutuklamalara işaret etti! Süreçte kritik mesaj

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum, pazar günleri için seri haline getirdiği pazar yazısında 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE GEÇİŞ SÜRECİ!' başlığı altında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 22 Ekim tarihinde başlayan süreci, 1 Ekim 2024 tarihinde Erdoğan'ın meclis açılışında yaptığı konuşma ve sonrasında Bahçeli'nin adımları ile devlet politikası olarak resmen başladığı ifade edildi.

Süreç kapsamında Öcalan'ın yaptığı çağrının büyük ve tarihi bir adım olduğunu ifade eden Uçum, bu çağrının anlam ve işlevini şu şekilde ifade etti:

Çağrının temel özelliği: Nesnel gerçekliğe uygun olmadığı için statü taleplerinden tümden vazgeçilmesidir.

Nesnel gerçekliğe uygun olmadığı için statü taleplerinden tümden vazgeçilmesidir. Çağrının temel amacı: Devlet ve toplumla bütünleşmedir. Tek devlet ve tek ulus yaklaşımı çağrının omurgasıdır.

Devlet ve toplumla bütünleşmedir. Tek devlet ve tek ulus yaklaşımı çağrının omurgasıdır. Çağrının kapsamı: PKK’nın Suriye dahil bölgedeki ve Avrupa’daki tüm unsurları ve ilişkileri kapsamdadır.

PKK’nın Suriye dahil bölgedeki ve Avrupa’daki tüm unsurları ve ilişkileri kapsamdadır. Çağrıda mücadele yöntemi: Demokratik siyaset olarak benimsenmiştir. Başka hiç bir yol meşru kabul edilmeyecektir.

Demokratik siyaset olarak benimsenmiştir. Başka hiç bir yol meşru kabul edilmeyecektir. Çağrının perspektifi: Daha ileri bir demokrasiye ulaşmak için siyaset üretmek olarak belirlenmiştir.

"GEÇİŞ'TEN SONRA DEMOKRATİK SİYASET ALANI GENİŞLEYECEK"

İktidarın Terörsüz Türkiye dediği süreç için 'geçiş süreci' tanımlamasını kullanan Uçum, bu sürecin tamamlanmasının ardından siyaset alanının genişleyeceği ve reform aşaması olarak çok daha etkili olacağını öne sürdü:

Geçiş süreci tamamlandıktan sonra demokratik siyaset alanının genişlemesi ve derinleşmesi bir reform aşaması olarak çok daha etkili devreye girecektir. Geçiş sürecinin en önemli özelliği bu aşamaya hazırlıktır.

KAYYUM VE TUTUKLAMALARA İŞARET ETTİ

Uçum yazısının devamında bu sürecin ihtiyaçları olduğunu, süreç kapsamında terörle mücadele tedbirlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Uçum bu gözden geçirmeye kayyum uygulamasının da dahil olduğunu ifade etti. Yargısal süreçlerde de tutuklamaların dahil tüm tedbirlerin yargı mercilerince inceleneceğini aktaran Uçum, önemli olanın kayyum ve tutuklama adımlarında sürece destek olmak için zamanında ve etkin yapılması olduğunu kaydetti.

Elbette bu gözden geçirme kayyum dahil idari işlemler ve tedbirler bakımından yürütmenin ilgili birimlerince yapılır.

Hukuksal sınırlar içinde gelinen duruma uygun ne tür ilerlemeler olabileceği yetkili mercilerin dikkate alacağı bir konudur. Önemli olan bu gözden geçirmenin geçiş sürecine destek olmak ön şartıyla zamanında ve etkin yapılmasıdır.

Uçum'un yazısının tamamı şu şekilde oldu: