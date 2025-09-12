Sapasağlam ayağa kalkan adam hayatını kaybetti

Sapasağlam ayağa kalkan adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, kullandığı motosikletten düştükten sonra ayağa kalkan 54 yaşındaki İlhami Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın iç kanama şüphesiyle ameliyata alındığı ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, kaza iki gün önce Bakırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlhami Yıldırım (54), kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.

Kazanın ardından ayağa kalkan Yıldırım'ın, motosikletini yerden kaldırdığı görüldü. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından iç kanama şüphesi tespit edilen Yıldırım, ameliyata alındı.

Ancak Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

İlhami Yıldırım'ın cenazesi, Bakırlı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
Türkiye
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş
Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş
Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi altında kaldı!
Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi altında kaldı!