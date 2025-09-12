Sapasağlam ayağa kalkan adam hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, kaza iki gün önce Bakırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlhami Yıldırım (54), kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.

Kazanın ardından ayağa kalkan Yıldırım'ın, motosikletini yerden kaldırdığı görüldü. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından iç kanama şüphesi tespit edilen Yıldırım, ameliyata alındı.

Ancak Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

İlhami Yıldırım'ın cenazesi, Bakırlı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.