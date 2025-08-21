Şanlıurfa'da jandarma aracına silahlı saldırı yapıldı. Öğle saatlerinde Siverek Adliyesi daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan 44 ve 39 yaşlarındaki iki kuzen Yılmaz Sımaklı ve kuzeni Necati Sımaklı, jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

ADLİYEDEN AYRILIRKEN SALDIRDILAR

Ekiplerin güvenliğini sağladığı iki kuzen adliyedeki işlemlerinin sona ermesinin ardından ekip aracına bindirildi.

Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, adliyeden götürülürken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İKİ KUZEN YARALANDI ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Silahlı saldırı sonucunda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.