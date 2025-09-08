Şanlıurfa'da feci kaza: İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'da feci kaza: İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı
Şanlıurfa'da, tarladaki zorlu mesailerine giden ve çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçilerininbindikleri minibüsün bir otomobille çarpıştı. Feci kazada, aralarında 11 kadının da bulunduğu toplam 15 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarlalarda çalışacak işçileri taşıyan Mehmet Demir (26) yönetimindeki 43 ABS 091 plakalı minibüs, Hüseyin Kiraz'ın (49) kullandığı 27 AK 013 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, minibüsteki işçiler ve otomobildeki sürücü yaralandı. Kaza sonrası yükselen feryatlar üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, adeta bir savaş alanına dönen kaza yerinde yaralılara ulaşmak için zamanla yarıştı. Sağlık görevlileri ve itfaiye erleri, yaralanan 11'i kadın toplam 15 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

