Şanlıurfa'da el freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, park halindeyken el freni çekilmeyen bir otomobil kendiliğinden hareket ederek dere yatağına düştü. Şans eseri araçta kimsenin bulunmadığı olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SAHİBİ YANINDAN AYRILDIKTAN SONRA HAREKET ETTİ

Olay, sabah saatlerinde Karaköprü Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle kısa süre sonra eğimli yolda kaymaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında hızlanan araç, bariyerleri aşarak yol kenarındaki dereye düştü.

ARAÇTA KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Gürültü üzerine olay yerine koşan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, dere yatağındaki otomobilde yaptıkları incelemede, kaza sırasında araç içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Erzurum’da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; otomobilin park edildikten kısa bir süre sonra yavaşça hareketlendiği, hız kazandıktan sonra kaldırımdan atlayarak dereye yuvarlandığı görülüyor. Dereye düşen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)