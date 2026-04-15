Şanlıurfa'da 2 araç birbirine girdi: 3 yaşındaki Nazlı yaşamını yitirdi

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan G. idaresindeki 06 EGK 095 plakalı otomobil seyir halindeyken, Muhammed A. yönetimindeki 27 GF 818 plakalı otomobil ana yola çıkış yapmak istedi. İki aracın şiddetle çarpıştığı kazada, Hasan G.'nin aracında bulunan küçük Nazlı ağır yaralandı.

HASTANEDE ACI HABER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nazlı Gültekin, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Küçük çocuğun vefatı ailesini ve ilçeyi yasa boğdu.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili yürütülen ilk incelemelerde, araç sürücülerinden birinin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kazanın ardından diğer aracın sürücüsü Muhammed A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)