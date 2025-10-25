Şanlıurfa'da 18 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde koğuşlarında kendi yaptıkları yemekleri yiyen mahkumlar, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı.

18 MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık sağlık ekipleri yönlendirildi. Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan 18 mahkum, güvenlik önlemleri altında ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Acil serviste tedaviye alınan mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından cezaevindeki yemeklerden ve sudan numuneler alınarak, inceleme için laboratuvara gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri, tedavi gören mahkumların bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.