Şanlıurfa merkezli operasyonda 149 gözaltı: 1 milyar liralık varlığa el konuldu

Yayınlanma:
Şanlıurfa merkezli yürütülen geniş çaplı bir operasyonda, telefon dolandırıcılığı ve elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik suç ağına darbe vuruldu. 14 ili kapsayan eş zamanlı baskınlarda 149 şüpheli gözaltına alındı, toplam değeri 1 milyar 50 milyon lirayı bulan mal varlığına el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre operasyon, Asayiş Daire Başkanlığı ile Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. İletişim yoluyla dolandırıcılık yapıldığı ve suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı tespit edildi.

13 İLDE OPERASYON

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Şanlıurfa merkez, Akçakale ve Harran’ın yanı sıra 13 farklı ilde 213 ekip ve 1220 personel görev aldı.

MASAK verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, 237 araç ve 93 taşınmazın da aralarında bulunduğu yüksek değerli varlıklara el konuldu.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat, nakit para, döviz, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve çeşitli narkotik maddeler ele geçirildiği ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

