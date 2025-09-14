"Sandıkta alamadığınız İstanbul'u hileyle hurdayla almaya çalışıyorsunuz"

SOL Parti Trabzon Tonya İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen mitinge katılan Alper Taş, 12 Eylül darbesinin 45. yıl dönümüne atıfta bulunarak, 12 Eylül zihniyetinin hala devam ettiğini savundu. Taş, "12 Eylül'cülerin yol verdikleri yol açtıkları siyasal islamcılar bugün iktidarda. 12 Eylül generalleri mezarda ama 12 Eylül'cülerin fikirleri bugün AKP, MHP'liyle iktidarda" dedi.

“SATACAKLARI BİR ŞEY KALMADI”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Taş, "Satacaklar hiçbir şey kalmadı. Halkın ortak mülkiyetlerini sattılar. Gözden çıkardılar. Yabancı ve yerli işbirlikçilere ucuzdan sattılar. Satacakları bir şey kalmadı. Şimdi de gözlerini bizim ormanlarımıza, sularımıza, meralarımıza dikmiş vaziyetteler" diye konuştu.

“BUNLARIN DİNİ İMANI PARA”

Taş, Diyanet bütçesinin arttığını, İmam Hatip okullarının yaygınlaştığını ve laikliğin tasfiye edildiğini ifade ederek, toplumda manevi bir yozlaşma yaşandığını iddia etti. Alper Taş, "Bize öteki dünyayı gösterenler bu dünyada mal, mülk biriktirmeye doyamıyorlar. Çünkü bunların dini imanı para. Türkiye toplumunun maneviyatı ve değerleri en çok bu iktidar döneminde tüketildi. Sol sadece maddi yoksullaşmaya değil manevi yoksullaşmaya karşı da bir panzehirdir" değerlendirmesini yaptı.

“DERT ÇOK AMA DERMAN YOK”

Ülkenin birçok sorunu olduğunu belirten Taş, "Ülkemiz bir yangın yeri. Çarşı pazar yanıyor. İş yok, aş yok, adalet yok, eğitim yok. Emekliler en huzurlu olması gereken çağda en huzursuz dönemlerini yaşıyor. Kadın cinayetleri, tacizleri, tecavüzleri artarak devam ediyor. Gençlerimiz geleceğine inanmıyor. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş. Dert çok ama derman yok" ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'U ŞİMDİ HİLEYLE HURDAYLA ALMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

Konuşmasında AKP yönetimindeki belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarında bulunan Taş, şunları söyledi:

"23 yıldır bu ülkeyi yönettiniz. Ayakkabı kutuları da duyduk, gördük. 23 yıldır bu memlekette bu kadar pürü pak mısınız? 23 yıldır sizin belediyelerinizde istismar yok mu? Rüşvet yok mu? Yolsuzluk yok mu? Gidin AKP'nin yönetildiği belediyelere bakın. Bütün halk onların yolsuzluklarını konuşuyor. Ve insafsızlar ve vicdansızlar, bulmuşsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İstanbul'u sizden almış diye seçimde sandıkta alamadığınız İstanbul'u şimdi hileyle hurdayla almaya çalışıyorsunuz. Ayıptır günahtır."

“BU İKTİDARIN STRATEJİSİ 31 MART'TA KENDİSİNE KAYBETTİREN MUHALEFETİ PARÇALAMAKTIR”

Yargıya da seslenen Taş, savcıların kimseden çekinmeden hesap sorması gerektiğini belirtti. İktidarın artık ülkeyi yönetemediğini ve toplumun sorunlarına çözüm üretemediğini savunan Taş, "Onların işi bu dağları, oraları talan etmekle meşgul olanları doyurmaya çalışmak. Bu iktidarın stratejisi, 31 Mart'ta kendisine kaybettiren muhalefeti parçalamaktır. Bir tarafta DEM’le barış yaparken diğer taraftan muhalefete ve CHP'ye savaş ilan etmiş vaziyetteler" diyerek konuşmasını tamamladı.