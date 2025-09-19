Sandık cinayeti davasında sanıklar serbest! Dava 2026'a kaldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimleri sırasında Saadet Partisi sandık müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ın öldürülmesine ilişkin dava, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddederek, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 23 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Anayasa Mahkemesi'nin, tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesi gerektiği yönündeki kararı sonrası yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık bulunmuyordu. Duruşmada söz alan Saadet Partisi avukatı Ahmet Yazıcı, tanıkların dinlenme sürecinin tamamlandığını ve dosyada araştırılacak başka bir husus kalmadığını ifade etti. Yazıcı, mevcut deliller doğrultusunda sanıkların tutuklanarak en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini kabul etmedi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan avukat Ahmet Yazıcı, davanın yedi yıldır sonuçlanmadığını belirterek, "Usulsüz oy kullanımına karşı çıktıkları için katledilen Saadet Partisi sandık müşahidi kuzenler Hasan ve İlyas Aktaş için adalet istiyoruz. Ancak hiçbir sanığın tutuklu bulunmaması, adalet duygusunu zedelemektedir. Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

31 Mart 2019 tarihinde Malatya'nın Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'ndeki sandık başında, yaşlı bir çiftin oy kabinine birlikte girme talebine Saadet Partili müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın itiraz etmesi üzerine tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle Aktaş kuzenler silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili, dönemin AK Parti Pütürge Belediye Başkan adayı olan ve halen görevini sürdüren Mikail Sülük’ün babası Hacı Sülük, kardeşi Ö.S. ve yeğenleri H.Ö.S., A.S. ile M.S. hakkında dava açılmıştı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı ilk yargılamada Hacı Sülük, Ö.S. ve A.S.’yi ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklardan M.S. ise halen firari durumdadır.

Yargılamanın yenilenmesi sürecinde sanık avukatlarının itirazı üzerine Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2025'te üç sanığın tahliyesine karar vermişti. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

Öte yandan, sanıklardan Hacı Sülük, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “sürekli hastalık ve kocama hali” gerekçesiyle affedilmişti.