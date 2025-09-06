Sancaktepe TEM yan yolda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Sancaktepe TEM yan yolda, aralarında polis otosunun da bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Saat 22.00 1 ksıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Sultanbeyli yönünde meydana gelen kazada, yan yolda iki otomobil çarpıştı.

Bu esnada devriye görevinde olan polis ekipleri kazayı fark ederek olaya müdahale etmek istedi. Ekipler, polis aracını kaza yapan araçların arkasına park ederek incelemelerde bulunurken, kazaya karışan sürücülerden birinin yakını olduğu belirtilen başka bir sürücü de aracını polis otosunun arkasına park etti.

4 ARAÇ İLK ARAÇLARA ÇARPTI

Oluşan trafikte aynı yönden gelen 4 araç, kazayı fark etmeyerek ilk kazaya karışan araçlara çarptı.

Yaşanan zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanırken, araçlardan biri köprü ile refüj arasında asılı kaldı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekibi yaralı kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

8 aracın karıştığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.