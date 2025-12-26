Samsun'da sahile vuran sandık ekipleri harekete geçirdi
Samsun'da sahile vuran sandık polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde sandığın üzerinde Rusça yazıların bulunduğu belirlendi.
Samsun'un Atakum ilçesinde üzerinde Rusça yazılar bulunan sandık nedeniyle polis ekipleri hareke geçti.
SAHİLE ÜZERİNDE RUSÇA YAZILAR OLAN SANDIK VURDU
Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde bir sandık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sahil şeridinde güvenlik önlemi alarak sandık üzerinde inceleme yaptı.
Yapılan ilk incelemede sandığın üzerinde Rusça yazılar bulunduğu belirlendi.
EKİPLER TARAFINDAN İNCELEMEYE ALINDI
Şüpheli bulunması nedeniyle tedbir amaçlı muhafaza altına alınan sandık, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.
Kaynak:DHA