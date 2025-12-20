Uzayın derinliklerinden gelen gizemli cisim yanı başımızdan geçti

Space.com’un haberine göre, bilim dünyasının heyecanla takip ettiği yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 11.30 sularında Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. Geçiş sırasında Dünya ile arasındaki mesafe yaklaşık 270 milyon kilometre olarak kaydedildi. Bu kritik eşiğin ardından gizemli gök cismi, yerküreden uzaklaşarak rotasına devam etti.

ISS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, tarihi ana tanıklık eden görselleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişini yaptı" ifadesine yer verilerek, bu nadir gök olayının önemi vurgulandı.

SİSTEME DIŞARIDAN GELEN ÜÇÜNCÜ GÖK CİSMİ

3I/ATLAS, ilk olarak 1 Temmuz tarihinde Şili'de bulunan ATLAS Teleskobu tarafından keşfedilmişti. Bu gök cismini özel kılan en önemli detay ise, 'Oumuamua ve 2I/Borisov’dan sonra Güneş Sistemi dışından geldiği bilimsel olarak kanıtlanan bilinen üçüncü yıldızlararası nesne olması.