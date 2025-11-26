Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HAVZA'DA 6 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, ilk olarak Havza ilçesinde 6 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şahısları kazı yaptıkları sırada kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı.

TEKKEKÖY'DE TEK KİŞİLİK OPERASYON

Öte yandan, jandarma ekipleri Tekkeköy ilçesinde de 1 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan toplam 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.