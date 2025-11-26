Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
Yayınlanma:
Samsun'un Havza ve Tekkeköy ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HAVZA'DA 6 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, ilk olarak Havza ilçesinde 6 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şahısları kazı yaptıkları sırada kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı.

TEKKEKÖY'DE TEK KİŞİLİK OPERASYON

Öte yandan, jandarma ekipleri Tekkeköy ilçesinde de 1 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

aa-20251126-39813545-39813544-samsunda-kacak-kazi-yapan-7-kisi-sucustu-yakalandi.jpg

Gözaltına alınan toplam 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

