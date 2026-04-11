Samsun’da inşaata jandarma baskını! Skandal canlı yayın gözaltıyla bitti

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaat işçileri M.S.Ş. (20) ile N.Y.'nin (19), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak terör propagandası yaptığı tespit edildi. Canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcılar yayına tepki gösterirken 2 şahıs terör propagandası yapmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek durumu yetkililere bildirdi.

JANDARMA İNŞAATA BASKIN DÜZENLEDİ!

Görüntüler üzerine harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inşaata baskın düzenleyerek 2 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerini devam ettiği bildirildi. (DHA)