Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Recep D. idaresindeki otomobil, Kum Ocağı Mevkisinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Kurtça U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine çervredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü karşı yönden gelen otomobille çarpışan aracın sürücüsü Recep D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

6'SI ÇOCUK 11 YARALI

Kazada diğer sürücü Kurtça U. ile Semra K., Elif Nur U., Habibe D., Hatice D., Gülami D. ve yaşları 4 ila 13 arasında değişen 6 çocuk yaralandı.

11 yaralı ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.