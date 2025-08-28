Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Samsun Vezirköprü'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Recep D. idaresindeki otomobil, Kum Ocağı Mevkisinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Kurtça U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine çervredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü karşı yönden gelen otomobille çarpışan aracın sürücüsü Recep D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

aa-20250828-38951351-38951350-samsunda-iki-otomobilin-carpismasi-sonucu-1-kisi-oldu-11-kisi-yaralandi.jpg

6'SI ÇOCUK 11 YARALI

Kazada diğer sürücü Kurtça U. ile Semra K., Elif Nur U., Habibe D., Hatice D., Gülami D. ve yaşları 4 ila 13 arasında değişen 6 çocuk yaralandı.

11 yaralı ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.

aa-20250828-38951351-38951349-samsunda-iki-otomobilin-carpismasi-sonucu-1-kisi-oldu-11-kisi-yaralandi.jpg

Kaynak:AA

