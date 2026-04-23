Samsun’da faciadan dönüldü: Anne ve 6 aylık bebeği hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 6 aylık bebeği hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Çocuk odasında bulunan elektrikli soba, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

ALEVLER HALI VE YATAKLARA SIÇRADI

Yangın kısa sürede büyüyerek halı ve yataklara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen B.B. (30) ile 6 aylık kızını evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Anne ve bebeğine olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

